"التقاء عالمين"،جلسة حوارية بمهرجان الجونة السينمائي لدعم المشاريع الفنية (صور)

أقيمت منذ قليل ندوة بعنوان "التقاء عالمين: كيف يمكن لعالم الشركات أن يساهم في الفن والثقافة" ضمن فعاليات سابع أيام الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين البارزين، وأدار الجلسة عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة.

عمرو منسي

وبدأت الجلسة بسؤال طرحه عمرو منسي على المتحدثين حول أبرز العوامل التي يبحثون عنها لدعم المشاريع الفنية في المستقبل.

وتناقش المتحدثون عن العلاقة بين العلامات التجارية وأفلام السينما، مشيرين إلى نجاح أغنية "3 دقات" التي تم تصويرها في مدينة الجونة، حيث ساهمت في تسليط الضوء على المعالم السياحية، وحققت مشاهدات بالملايين، واعتبروا هذه التجربة واحدة من أنجح استراتيجيات التسويق.