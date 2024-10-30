الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

"التقاء عالمين"،جلسة حوارية بمهرجان الجونة السينمائي لدعم المشاريع الفنية (صور)

جانب من الجلسة الحوارية،
جانب من الجلسة الحوارية، فيتو

 أقيمت منذ قليل ندوة بعنوان "التقاء عالمين: كيف يمكن لعالم الشركات أن يساهم في الفن والثقافة" ضمن  فعاليات سابع أيام الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين البارزين، وأدار الجلسة عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة.

عمرو منسي 

وبدأت الجلسة بسؤال طرحه عمرو منسي على المتحدثين حول أبرز العوامل التي يبحثون عنها لدعم المشاريع الفنية في المستقبل. 

وتناقش المتحدثون عن العلاقة بين العلامات التجارية وأفلام السينما، مشيرين إلى نجاح أغنية "3 دقات" التي تم تصويرها في مدينة الجونة، حيث ساهمت في تسليط الضوء على المعالم السياحية، وحققت مشاهدات بالملايين، واعتبروا هذه التجربة واحدة من أنجح استراتيجيات التسويق.

وقدم المشاركون رسالة أساسية للشباب الحاضرين، وهي أن الاستمرارية والعمل الجاد هما أدوات النجاح، وأكدوا أن فقدان الشغف أو اليأس خلال الرحلة يمكن أن يؤدي إلى الفشل، وأن دعم الشباب في مواصلة الجهد مهم جدًا، ففرص النجاح تأتي من العمل المستمر.
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عمرو منسي الجونة السينمائي الجونة مهرجان الجونة

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