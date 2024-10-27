أنغام توجه رسالة لـ محمد منير: بتشرف بوجودي جنبك والغناء معاك يا حبيب قلب المصريين

أعربت الفنانة أنغام، عن سعادتها الكبيرة بغنائها مع الكينج محمد منير أغنية يبهروك، في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية “حكايات الأبطال” بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح عبد السيسي.

ونشرت انغام صورة برفقة محمد منير علي حسابها الشخصي عبر موقع “إنستجرام” وعلقت قائلة:" بحبك حب كبير وبتشرف بوجودي جنبك والغناء معاك يا كينج يا حبيب قلب كل المصريين.

أغنية يبهروك لـ منير وأنغام

وتألق الفنان محمد منير والمطربة أنغام، بأغنية “يبهروك” وذلك خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية “حكايات الأبطال” بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح عبد السيسي.

وجاءت بعض كلمات أغنية محمد منير وأنغام: "أساتذة في الحلول شهامة لبكرة قول.. لعيبة لعيبة وطيبين طيبة يبهروك.. في حتة الكرامة دول ملوك.. وفي وقت الشدة هما اللي يسندوك.. وساعة الجد أسود كتف في كتف".

وصفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية وتقدير لمحمد منير وأنغام على أدائهما للأغنية.