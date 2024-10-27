الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أنغام توجه رسالة لـ محمد منير: بتشرف بوجودي جنبك والغناء معاك يا حبيب قلب المصريين

أنغام ومحمد منير،
أنغام ومحمد منير، فيتو

أعربت الفنانة أنغام، عن سعادتها الكبيرة بغنائها مع الكينج محمد منير أغنية يبهروك، في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية “حكايات الأبطال” بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح عبد السيسي.

ونشرت انغام صورة برفقة محمد منير علي حسابها الشخصي عبر موقع “إنستجرام” وعلقت قائلة:" بحبك حب كبير وبتشرف بوجودي جنبك والغناء معاك يا كينج يا حبيب قلب كل المصريين.

أغنية يبهروك لـ منير وأنغام

وتألق الفنان محمد منير والمطربة أنغام، بأغنية “يبهروك” وذلك خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية “حكايات الأبطال” بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح عبد السيسي.

وجاءت بعض كلمات أغنية محمد منير وأنغام: "أساتذة في الحلول شهامة لبكرة قول.. لعيبة لعيبة وطيبين طيبة يبهروك.. في حتة الكرامة دول ملوك.. وفي وقت الشدة هما اللي يسندوك.. وساعة الجد أسود كتف في كتف".

وصفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية وتقدير لمحمد منير وأنغام على أدائهما للأغنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنانة أنغام أنغام الكينج محمد منير الرئيس عبد الفتاح عبد السيسي احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية أغنية يبهروك لمنير وأنغام

الأكثر قراءة

اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو)

أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءا من هذا الموعد

ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير

بعد حلقة هدير عبد الرازق، "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب وتحيلها للتحقيق

خالد الغندور: تعطل طائرة العين الإماراتي والفريق يصل القاهرة في هذا الموعد

كانوا راجعين من فرح، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية (صور)

بعد التصالح مع أسرة ضحية نجله، هشام نصر يطالب بمطب صناعي أمام بوابة نادي الزمالك

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بـ 6 أكتوبر

منوعات

المزيد

آلاف التايلانديين يحتشدون لمشاهدة الموكب الملكي (صور)

إحصائيات: زيادة صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا 1.5 مرة

يعود إلى القرن الـ16، العثور على أكبر مخزن للحبوب في روسيا

بيكاسو الصغير، طفل ألماني عمره ٣ سنوات يصبح نجما في عالم الفن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بتعاملات اليوم الأحد 27-10-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الأحد في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads