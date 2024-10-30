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تنفيذي الشرقية يناقش الخطة الاستثمارية والموحدة لعام 2024-2025

تنفيذي الشرقية, فيتو
تنفيذي الشرقية, فيتو

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بإسراع الخطى في تنفيذ الخطة الإستثمارية بمحافظة الشرقية 

محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

الخطة الموحدة وتنفيذ اجراءات الطرح 

وكذلك الموحدة للعام المالي الحالي 2024 / 2025 م من خلال الإسراع في تنفيذ إجراءات الطرح والترسية والإستفادة من المبالغ المرصودة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

الحضور بالمجلس التنفيذى 

 جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة وباقى القيادات التنفيذية للمحافظة  .

مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة 

 ومن جانبها إستعرضت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث أن إجمالي إعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 م بلغت 994 مليون و980 ألف جنيه خزانه عامة، بالإضافة إلى 120 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ مليار و114 مليون و980 ألف جنيه، 

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

الانتهاء من اجراءات الطرح للمشروعات 

 ليؤكد المحافظ على سرعة الإنتهاء من إجراءات الطرح للمشروعات للإستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة الجديدة وتحقيق حياة افضل للمواطنين.

 

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