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افتتاح الملتقي التوظيفي الأول لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهليه

الملتقي التوظيفي
الملتقي التوظيفي الاول لتضامن الدقهلية، فيتو

افتتح الدكتور نائب محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء الملتقي التوظيفي الأول لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهليه، بالإنابة عن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

اقيم الملتقي بالتعاون مع احدي الجمعية وبمشاركة احد البنوك  وعدد من الشركات الخاصه من داخل قاعة المؤتمرات بنادي الحوار.


واوضح " العدل " بأن الملتقي سيوفر 500 فرصة عمل للشباب من الجنسين في مختلف التخصصات للعمل في البنك الزراعي والشركات الخاصه والمصانع.

 


وأشار " نائب المحافظ " الي أن المحافظة تعمل من خلال التنسيق مع كافة الجهات والشركات الخاصه لتوفير فرص عمل للشباب في جميع المجالات والتخصصات للقضاء علي البطاله والدفع بعجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري.


وثمن " العدل " دور مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية رساله والبنك الزراعي والشركات الخاصه علي دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم وانتقاء المتميزين والكفاءات لدعم وتطوير العمل بمؤسستهم.


جاء ذلك بحضور الدكتوره ماجده جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهليه، والمهندس هشام المناوي رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة  للأعمال الخيرية، والمحاسب عبدالحميد الشابوري رئيس منطقة شرق الدلتا بالبنك الزراعي المصري، والمحاسب أحمد سلطان رئيس قطاع الدقهليه بالبنك الزراعي، والدكتور علي الخضرجي مدير الإدارة العامه للتجزئه المصرفيه بالبنك الزراعي المصري  ، والدكتور أسامه البيومي استاذ إدارة الأعمال كلية التجاره جامعة المنصوره، والدكتور محمود ابوالمجد استاذ مساعد إدارة الأعمال والتسويق كلية التجاره جامعة المنصوره، والدكتور محمد عبده غيده الأمين العام لمؤسسة القاده ووكيل كلية تربيه رياضيه جامعة المنصوره، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائبه نسرين عمر، والنائب رضا الشافعي.

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