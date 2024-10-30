مدبولي: مديرة صندوق النقد تزور مصر الأسبوع المقبل، ويعقبها زيارة بعثة المراجعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مديرة صندوق النقد الدولي ستزور مصر الأسبوع المقبل ويعقبها زيارة لبعثة المراجعة.



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم دراسة المتغيرات والزيادات الجديدة فيما يتعلق بالزيادات في المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة.



وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزيري السياحة والآثار والمالية أنه يجري تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتشاور مع صندوق النقد الدولي.

