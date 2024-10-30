أول رد من رئيس الوزراء بشأن الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه سيتم دراسة المتغيرات فيما يتعلق بالزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء إن الدولة المصرية تتحمل شهرياً 10 مليارات جنيه، فيما يتعلق بدعم المنتجات البترولية، مضيفا أن الحكومة تدرس آليات لبرامج حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزيري السياحة والآثار والمالية أنه يجري تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتشاور مع صندوق النقد الدولي.

