رفع 3200 طن مخلفات علي طريق "المنصورة - دمياط" بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية الانتهاء من تنفيذ أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات مخلفات الهدم والبناء وناتج التطهير علي طريق المنصورة دمياط الشرقي بدايه من نزله كوبري سندوب وحتي كوبري جديله حرصا علي تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

وقال "مرزوق" إنه تم رفع 3200 طن مخلفات هدم وبناء وناتج تطهير من حرم الطريق وذلك في إطار الخطه التي تنفذها اجهزة المحافظة المختصه بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بهدف تحسين البيئه ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة..



ومن جانبه اوضح محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة انه تنفيذا لتكليفات " محافظ الدقهلية" انه بمشاركة معدات وحده التدخل السريع بالديوان العام ومعدات الوحدات المحليه(شرق المنصوره - مركز المنصوره - السنبلاوين - بلقاس - نبروه ) وبمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات ومحمد امين رئيس حي شرق المنصورة وسامح سعد بادارة المخلفات الصلبه ومحمد حسن نائب رئيس حي شرق المنصوره تم تنفيذ الحملة المذكورة لرفع التراكمات من علي الطريق المشار اليه.

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