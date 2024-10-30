الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رفع 3200 طن مخلفات علي طريق "المنصورة - دمياط" بالدقهلية

حملات نظافة بالدقهلية،
حملات نظافة بالدقهلية، فيتو

شهدت محافظة الدقهلية الانتهاء من تنفيذ أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات مخلفات الهدم والبناء وناتج التطهير علي طريق المنصورة دمياط الشرقي بدايه من نزله كوبري سندوب وحتي كوبري جديله حرصا علي تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

وقال "مرزوق" إنه تم رفع 3200 طن مخلفات هدم وبناء وناتج تطهير من حرم الطريق وذلك في إطار الخطه التي تنفذها اجهزة المحافظة المختصه بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بهدف تحسين  البيئه ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة..
 

ومن جانبه اوضح  محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة انه تنفيذا لتكليفات " محافظ الدقهلية" انه بمشاركة معدات وحده التدخل السريع بالديوان العام ومعدات الوحدات المحليه(شرق المنصوره - مركز المنصوره - السنبلاوين - بلقاس - نبروه ) وبمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات ومحمد امين رئيس حي شرق المنصورة وسامح سعد بادارة المخلفات الصلبه ومحمد حسن نائب رئيس حي شرق المنصوره تم تنفيذ الحملة المذكورة لرفع التراكمات من علي الطريق المشار اليه.

محافظ الدقهلية: مصانع التدوير تستقبل شهريًّا 3500 طن مخلفات

وكيل تضامن الدقهلية تتفقد إحدى دور رعاية كبار السن بالمنصورة (صور)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إدارة المخلفات الصلبة التدخل السريع بالديوان العام الخدمات المقدمة للمواطنين الدوريات العالمية تضامن الدقهلية حي شرق المنصورة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين طريق المنصورة دمياط مخلفات الهدم والبناء

مواد متعلقة

نعيم قاسم يكشف تفاصيل مشروع حزب الله بعد خلافته لـ نصر الله

عاملة نظافة لقاضي الأسرة: زوجي هجرني وأصبحت مهددة بالطرد أنا وأولادي

محافظة الدقهلية تتعاقد مع 3 شركات نظافة

حملة نظافة مكبرة بشوارع مدينة الحسينية في الشرقية

الأكثر قراءة

هل نشهد تعويما جديدا للجنيه الفترة المقبلة؟ الحكومة ترد

أول رد من رئيس الوزراء بشأن الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات

زاهي حواس يكشف مفاجأة بشأن كلب الهرم (فيديو)

الحكومة تكشف عن طلبها الرئيسي خلال اجتماعات وفد صندوق النقد الأسبوع المقبل

بعد الإفراج عن الثلاثي، ننفرد بتقرير مراقب مباراة الأزمة بين الزمالك وبيراميدز

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق غدا

تدخل عنيف، شاهد أول حالة طرد في الموسم الجديد من الدوري الممتاز

شاهد، لحظة اصطدام أتوبيس بعمود إنارة فى الإسكندرية وإصابة 39 شخصا

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية إلى 62 قتيلا

اكتشاف حشرة ذهبية عاشت قبل 450 مليون سنة

عيد الرعب، ماهو الهالوين ومتي يتم الاحتفال به؟

لحظة اختطاف امرأة بالشارع في وضح النهار تثير المخاوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 30/10/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاربعاء 30/10/2024

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بثروة تقدر بـ 64 مليار دولار.. أغنى 6 أثرياء عرب حتى أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الحرور، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة فاطر

تفسير حلم أكل الأرز في المنام وعلاقته بالاستقرار والسعادة الزوجية

رد قوي من خالد الجندي على مزاعم الملحدين حول غرق "جنود فرعون" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads