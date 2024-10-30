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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43163 شهيدًا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 43163  شهيدًا، إلى جانب 101510 إصابات منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 102 شهيد و287 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ390 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

استشهاد 13 فلسطيني بقصف إسرائيلي  

واليوم الأربعاء، استشهد  8 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي السلاطين شمال غربي قطاع غزة، و5 آخرين، إضافة إلى 15 جريحا بقصف إسرائيلي في محيط عيادة الشيخ رضوان، غربي مدينة غزة.

يأتي ذلك في وقت شهد فيه مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا قصفا اسرائيليًا عنيفًا استهدف عددًا كبيرًا من المنازل وأوقع عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين وسط مناشدات كثيرة من الأهالي لإنقاذهم في ظل توقف عمل خدمات الإسعاف والدفاع المدني بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية المستمر للأسبوع الرابع على التوالي.

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