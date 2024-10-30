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انطلاق فعاليات الملتقى الأول للصحفيين بالغربية

انطلاق فعاليات الملتقى
انطلاق فعاليات الملتقى الأول للصحفيين بالغربية

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية،انطلاق فعاليات الملتقى الأول للصحفيين بالغربية والذي نظمته اللجنة النقابية للصحفيين بالغربية بالتعاون مع المركز الثقافي بطنطا،تحت شعار "دور المراسلين الحربيين في توثيق انتصارات الجيش المصري".

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جاء ذلك بحضور اللواء محمد الشهاوي رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق ومستشار كلية القادة والأركان، العميد هاني عامر المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب جامعة طنطا، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع،ناصر أبو طاحون رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالغربية، لفيف من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وبدأت فعاليات الملتقى بالسلام الوطني وقراءة القرآن الكريم، تبعه عرض قصيدة شعر بعنوان مشروع شهيد نالت إعجاب الحضور، ورحب الأستاذ ناصر أبو طاحون رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالغربية بالحضور موجها شكره لمحافظ الغربية لدعمه للأسرة الصحفية بالمحافظة وأكد أبو طاحون ان في صباح يوم السادس من أكتوبر عام 1973، كانت سماء مصر تعجّ بحركة غير معتادة، طائرات مقاتلة تخترق الأفق، جنود يستعدون لعبور القناة، بينما العالم يراقب بصمت وتوجس وخلف هذا المشهد العسكري العظيم، كان هناك جيش آخر لا يقل شجاعة، جيش من الصحفيين الذين حملوا أقلامهم وكاميراتهم، وخاضوا معركة موازية، معركة نقل الحقيقة وصناعة الوعي الوطني؛ هؤلاء الصحفيون لم يكونوا مجرد شهود عيان، بل كانوا جزءًا من النصر، يوثقون اللحظات التاريخية، ويعيدون رسم ملامح الوطن في أذهان الشعب، ويواجهون أكاذيب العدو بشجاعة لا تقل عن شجاعة الجنود في ساحة القتال.

وأضاف أبو طاحون أن الصحفيون لعبوا في حرب أكتوبر  دورًا حيويًا في تغطية الأحداث ونقلها إلى الجمهور المصري والعالمي، مشيرا الى أن مهمتهم لم تكن فقط في جمع ونشر المعلومات، بل أيضًا في رفع الروح المعنوية وتعزيز مشاعر الوطنية والاعتزاز بالجيش المصري، لقد كانت الصحافة المصرية، خلال تلك الفترة الحاسمة، جسرًا بين الجبهة العسكرية والجبهة الداخلية، حيث شارك الصحفيون في توثيق الانتصارات والبطولات التي سطرها الجنود، وتصدوا للحرب النفسية.
 

وأعرب محافظ الغربية، عن سعادته بحضور الملتقى الأول للصحفيين بالغربية، مؤكدًا احترامه وتقديره لمهنة الصحافة ولجموع الصحفيين، ولهذه النقابة العريقة، إيمانًا بالدور الكبير الذي تؤديه الصحافة المصرية في تعزيز ونشر الوعي والمعرفة، وتبنى القضايا الوطنية.

وأشار المحافظ خلال اللقاء، إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم الى الصحفيين في أداء رسالتهم الصحفية وتفعيل دورهم الصحفي في خدمة المجتمع وذلك نظرًا لدورهم المهم والقوي حيث أنهم عين المسئول التي تبصره بالمشكلات الموجودة بالمحافظة مما يساهم في حلها لصالح العمل والمواطن،مشيدًا بدور اللجنة النقابية للصحفيين بالغربية، في إبراز أنشطة المحافظة، والتغطية المميزة لكافة فعالياتها، ونشرها على نطاق واسع، بالإضافة إلى دورهم الرائد في التصدي للشائعات المغرضة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهدت اللجنة النقابية درعا تقديريا لمحافظ الغربية تقديرا لجهوده المبذولة وكرم المحافظ خلال الملتقى لفيف من الصحفيين والإعلاميين الذين تولوا مسئولية العمل النقابي وبذلوا الجهد والعطاء.

 

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