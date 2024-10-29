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محافظات

محافظ الغربية يلتقي المواطنين ويوجّه بسرعة حل مشكلاتهم

محافظ الغربية يلتقي
محافظ الغربية يلتقي المواطنين ويوجّه بسرعة حل مشكلاتهم

استمع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم، لشكاوى ومطالب عدد من المواطنين بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، للعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى. 

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يأتى ذلك في إطار حرص محافظ الغربية على التواصل المباشر وجها لوجه مع المواطن للعمل على حل مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

وتبادل المحافظ مع المواطنين الحديث مستمعا لمطالبهم وشكاواهم،وبحث محافظ الغربية، عددًا من هذه الشكاوى فورًا، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الإختصاص، مشددًا تكليفاته بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدًا أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصيًا.

وأكد محافظ الغربية أن خدمة المواطنين وتيسير تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهم تأتى على رأس وأولى أولويات العمل وأن هذا المبدأ هو الأساس والركيزة الأساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار الجندي إلى أنه لا يدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي، والتعرف على مطالبهم، ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها، لافتا إلى أن هذه اللقاءات الدورية تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين وقيادات المحافظة، وأن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة.

 

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