الأحد 20 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية الروسي يطالب بمنح البرازيل والهند ودول إفريقية عضوية دائمة بمجلس الأمن

وزير الخارجية الروسي،
وزير الخارجية الروسي، فيتو

ذكرت وزير الخارجية الروسي،  سيرجي لافروف، اليوم الأحد،  أن موسكو ترى ضرورة حصول البرازيل والهند ودول من إفريقيا على العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

 

روسيا تطالب بحصول دول جديدة على عضوية دائمة بمجلس الأمن 

 وقال  لافروف: "نعتقد أن دولا مثل الهند والبرازيل وكذلك ممثلي إفريقيا، كان ينبغي أن يحصلوا من فترة بعيدة على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي وهذا ضروري لضمان التنوع وتمثيل الأغلبية العالمية".

وفي نهاية سبتمبر الماضي،  أشار لافروف  إلى  أن البلدان النامية ممثلة تمثيلا ناقصا في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف لافروف: أن  روسيا تؤيد السعي المشروع والقانوني من جانب الهند والبرازيل وإحدى الدول الإفريقية للحصول على عضوية دائمة بمجلس الأمن الدولي.

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