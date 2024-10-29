مدير الصحة بالجيزة تتفقد المركز المتميز للأم والطفل ببهرمس (صور)

قامت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، يرافقها الدكتور أيمن عباس وكيل المديرية للشئون العلاجية، بزيارة تفقدية للمركز المتميز للأم والطفل ببهرمس.

وتهدف هذه الزيارة إلى التأكد من سير العمل بكفاءة في المركز وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للأمهات والأطفال. كما شملت الزيارة تقييم أداء فريق العمل الطبي والإداري، والوقوف على احتياجات المركز وتقديم الدعم اللازم لتحسين الخدمات المقدمة.

وتم تفقد العيادات الخارجية وقسم الاستقبال والطوارئ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمرضى، كما تم عقد اجتماع مع فريق العمل الطبي والإداري بالمركز لمناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل.



وقامت رشدي أيضا بمراجعة الخدمات التي يقدمها المركز خلال الفترة السابقة والتأكد من مطابقتها للخطة التنفيذية الموضوعة للمراكز المتميزة.

وأوضحت أن مديرية الصحة بالجيزة تسعى من خلال هذه الزيارات الدورية إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال تقييم الأداء وتقديم الدعم اللازم لتحسين الخدمات، وضمان جودة الرعاية والتأكد من تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى، والتواصل مع فريق العمل والاستماع إلى مقترحاتهم وتلبية احتياجاتهم.

وأكدت الدكتورة أمل رشدي أهمية دور المراكز المتميزة في تقديم الرعاية الصحية الأولية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه المراكز تلعب دورًا حيويًا في تحسين الصحة العامة للمجتمع.