الإسكان: تحسين مستوى الخدمات بشركات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المحافظات

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، لمتابعة موقف تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP)، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة(PMU).



استهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالتأكيد على دعم الوزارة الكامل لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل العقبات التي قد تواجهها في تنفيذ المهام الموكلة إليها.



وأكد الدكتور سيد إسماعيل، حرص وزارة الاسكان على الالتزام بالانتهاء من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها وفقًا للتوقيتات المقررة والمعتمدة بالجداول الزمنية للمشروعات، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات.



وخلال اللقاء، ناقش نائب وزير الإسكان، مع رئيس شركة مياه الدقهلية، موقف المشروعات الجاري تنفيذها فى محافظة الدقهلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وكذلك من خلال اتفاقية برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP P for R)، والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي.



وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة الانتهاء من جميع التزامات اتفاقية البرنامج في التوقيتات المقررة، مشيرًا إلى أن النجاح الذي تم تحقيقه بالمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، والتي تم الانتهاء منها في ديسمبر الماضي يُعد نقطة الانطلاق في قطاع المرافق، بجانب ضرورة الحفاظ على نفس معدلات الأداء في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس شركة مياه الدقهلية، دور الشركة بمختلف تخصصاتها والجهود التى تبذلها حتى تحافظ على الأداء المتميز والرائد فى تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وكذلك المشروعات المُمولة من شركاء التنمية، مؤكدًا أن معدلات التنفيذ تتواكب مع الجداول الزمنية المخططة لتنفيذ تلك المشروعات.



وشدد الدكتور سيد إسماعيل، على أن تكون الاستجابة للشكاوى والطلبات بشكل سريع وعاجل، وأهمية التنسيق المستمر مع مختلف الجهات فيما يخص طلبات وشكاوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

كما أكد نائب وزير الإسكان، أن التقييم المستمر للأداء ووضع الحلول السريعة وإدارتها هو مفتاح النجاح وتحقيق الأهداف، بجانب ضرورة استمرار التنسيق بين الشركة والجهات المنفذة للمشروعات لإنجاز تنفيذ المشروعات في أسرع وقت.

وفي نهاية اللقاء، شدد الدكتور سيد إسماعيل، على ضرورة بذل مزيد من الجهد للحفاظ على معدلات الأداء في تنفيذ المشروعات أسوة بالمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومتابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية.