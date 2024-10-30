الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية: نشاط مكثف من الأجهزة التنفيذية لرفع كافة الإشغالات

نشاط مكثف من الأجهزة
نشاط مكثف من الأجهزة التنفيذية لرفع الإشغالات

 شنت اليوم رئاسة مدينة منشأة أبوعمر محافظة الشرقية، حملة لرفع الإشغالات من كافة شوارع ومداخل المدينة وتيسير حركة المرور وقد أسفرت الحملة اليوم عن رفع 7 حالات إشغال.

إزالة 29 حالة تعدي على أرض زراعية بمحافظة الشرقية

رئاسة مركز ومدينة فاقوس

 كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع شرطة المرافق بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة وأسفرت الحملة عن ضبط 55 حالة رفع إشغال و15 حالة ضبط اشغال وتحرير 10 محاضر اشغال.

 

رئاسة مركز ومدينة بلبيس 

 وأيضا شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة إشغالات مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق بمركز مدينة بلبيس، حيث تم رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بعدد من شوارع مدينة بلبيس، شملت شارع جمال عبد الناصر وطريق المحطة وشارع بورسعيد وطريق عبد المنعم رياض تحقيقًا للسيولة المرورية والحفاظ على الانضباط بالشارع.

 

رئاسة مركز ومدينة الزقازيق 

 كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات العشوائية حفاظًا على الوجه الحضارى لشوارع وطرق مدينة الزقازيق والوحدات المحلية والقرى التابعة لها.

رفع الاشغالات بنطاق مدرسة القومية وموقف المنصورة 

 حيث قامت الأجهزة التنفيذية والفريق المعاون لها برئاسة المركز بشن حملة لرفع تلك الإشغالات بنطاق مدرسة القومية وشارع موقف المنصورة وطريق ميت غمر ثم إلى طريق الغار ومنع أصحاب المحال التجارية من تعدى على أرصفة المشاه والباعة الجائلين لتيسير حركة المرور وإتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

إزالة 37 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

تنفيذ توجيهات محافظ الشرقية 

 وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة كافة التعديات المخالفة من حرم الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة لتيسير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط للشوارع وكذلك لتحسين الصورة الحضارية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

رفع 7 حالات اشغال رئاسة مدينة منشأة ابوعمر محافظة الشرقية تيسير حركة المرور شوارع ودخل المدينة المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

إزالة 37 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

إزالة 29 حالة تعدي على أرض زراعية بمحافظة الشرقية

إزالة الإشغالات ومتابعة منظومة النظافة بالزقازيق في الشرقية

إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

الأكثر قراءة

أول رد من رئيس الوزراء بشأن الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

رئيس الفيفا يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

هل يعاقب الأهلي رضا سليم بعد واقعة مباراة العين الإماراتي؟

كنز مصري في بحيرة البردويل، خبير يكشف سر السفن المتجهة منها لأوروبا يوميًّا

توفي قبل وصوله المستشفى، جراح يكشف سر رحيل مصطفى فهمي بعد عمليته الدقيقة

وزير المالية: تخفيف الأعباء الضريبية على أي مشروع تقل قيمته عن 15 مليون جنيه

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

منوعات

المزيد

بطريقة ذكية، فتاة أمريكية تنقذ نفسها من محاولة اغتصاب

انهيار فندق من 10 طوابق في الأرجنتين

آخر تقاليع "طالبان"، منع النساء من سماع أصوات بعضهن والسجن ينتظر المخالفات

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

قائمة هدافي الدوري المصري عبر تاريخه قبل النسخة 66 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة الحشر وعلاقتها بتعجيل الزواج

الأحاديث الضعيفة في فضل سور القرآن الكريم، تعرف عليها

ما حكم نقل الموتى من قبر لآخر؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads