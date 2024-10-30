محافظ الشرقية: نشاط مكثف من الأجهزة التنفيذية لرفع كافة الإشغالات

شنت اليوم رئاسة مدينة منشأة أبوعمر محافظة الشرقية، حملة لرفع الإشغالات من كافة شوارع ومداخل المدينة وتيسير حركة المرور وقد أسفرت الحملة اليوم عن رفع 7 حالات إشغال.

رئاسة مركز ومدينة فاقوس

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع شرطة المرافق بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة وأسفرت الحملة عن ضبط 55 حالة رفع إشغال و15 حالة ضبط اشغال وتحرير 10 محاضر اشغال.

رئاسة مركز ومدينة بلبيس

وأيضا شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة إشغالات مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق بمركز مدينة بلبيس، حيث تم رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بعدد من شوارع مدينة بلبيس، شملت شارع جمال عبد الناصر وطريق المحطة وشارع بورسعيد وطريق عبد المنعم رياض تحقيقًا للسيولة المرورية والحفاظ على الانضباط بالشارع.

رئاسة مركز ومدينة الزقازيق

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات العشوائية حفاظًا على الوجه الحضارى لشوارع وطرق مدينة الزقازيق والوحدات المحلية والقرى التابعة لها.

رفع الاشغالات بنطاق مدرسة القومية وموقف المنصورة

حيث قامت الأجهزة التنفيذية والفريق المعاون لها برئاسة المركز بشن حملة لرفع تلك الإشغالات بنطاق مدرسة القومية وشارع موقف المنصورة وطريق ميت غمر ثم إلى طريق الغار ومنع أصحاب المحال التجارية من تعدى على أرصفة المشاه والباعة الجائلين لتيسير حركة المرور وإتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

تنفيذ توجيهات محافظ الشرقية

وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة كافة التعديات المخالفة من حرم الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة لتيسير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط للشوارع وكذلك لتحسين الصورة الحضارية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.