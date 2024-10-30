9 خطوات لحماية عملاء شركات التأمين عند إصدار وثيقة التأمين ضد النصب والاحتيال

يبحث كل شخص عن الأمان والضمان وحماية الممتلكات من خلال شركة التأمين المناسبة والتي تلبي احتياجاته.

وقبل الشروع في اختيار الخدمة التأمينية هناك عدة التزامات يجب توفرها قبل إصدار وثيقة التأمين:



تأكد من أن شركة التأمين أو الفرع التابع لها مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط التأمين “يمكنك الاطلاع على الشركات المسجلة بالهيئة من خلال موقع الهيئة www.fra.gov.eg“.



في حال تعاملك مع وسيط تأميني يمثل شركة تأمين أو أكثر تحقق من تسجيله بالهيئة من خلال اطلاعك على الكارنيه الصادر له لممارسة نشاط التأمين من الهيئة العامة للرقابة المالية.



تأكد قبل اتخاذ قرار الشراء أنك قد اطلعت على المنتجات والخدمات التأمينية المتاحة بسوق التأمين المصري لتختار منها ما يناسبك من خلال المواقع الإلكترونية للشركات وتحقق من كافة المعلومات والبيانات الأساسية للشركة.



قم بالإدلاء بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بك أو بالشيء موضوع التأمين بدقة وصدق ومنتهى حسن النية وذلك تجنبا لبطلان الوثيقة وضياع حقك في المستقبل.



لا تقم بالتوقيع على أية نماذج فارغة أو غير مكتملة البيانات مطلوبة للحصول على التأمين لضمان حقوقك التأمينية مستقبلًا.



اقرأ مشروع عقد التأمين (وثيقة التأمين) جيدًا وبشكل دقيق وتعرف على التغطيات التأمينية وشروط الوثيقة واقرأ بحرص شديد شروط سقوط الحق والإلغاء والتصفية والاستثناءات قبل التوقيع على عقود التأمين.



تأكد من صحة البيانات الواردة بوثيقة التأمين بعد إصدارها على سبيل المثال البيانات الشخصية، تاريخ سريان التغطية التأمينية، شروط التأمين، بيانات الشيء موضوع التأمين



اطلع جيدًا على الإجراءات الواجب عليك اتباعها عند حدوث الحادث المؤمن ضده لضمان حقك في الحصول على التعويض.

احذر من إصدار توكيلات عامة لأي شخص لا تربطه بك صلة في شأن إنجاز التعاملات التأمينية.