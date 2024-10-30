الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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مكتبة الإسكندرية تستضيف ماراثون عن السياحة والرياضة

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 تستضيف مكتبة الإسكندرية هذا العام ماراثون الإسكندرية تحت عنوان «الإسكندرية منارة السياحة والرياضة»، وذلك يوم الجمعة الموافق الأول من نوفمبر 2024 من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.

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وينظم الحدث أحد الشركات  بالتعاون مع كل من برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، بمكتبة الإسكندرية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ويعد مارثون الإسكندرية من أهم السباقات الدولية التي تُعقد في مصر؛ حيث يشارك فيها نحو 2000 متسابق، منهم 300 متسابق من جنسيات أجنبية مختلفة، ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على مدينة الإسكندرية وتراثها الحضاري والثقافي. كما سيتم من خلال السباق دعم فئات مجتمعية مثل المرأة والشباب وذوي الهمم.

ويقدم سباق هذا العام مسافات متنوعة تتناسب مع الفئات المختلفة ومساراتها كالتالي:
مسافة 42 كيلومترا: من مكتبة الإسكندرية – مرورا بقلعة قايتباي– ثم سان ستيفانو – والعودة إلى مكتبة الإسكندريةمسافة 21 كيلومترا: من مكتبة الإسكندرية – مرورا بقلعة قايتباي – ثم سان ستيفانو والعودة إلى مكتبة الإسكندرية ومسافة 10 كيلومترات: من مكتبة الإسكندرية – مرورا بقلعة قايتباي – ثم حديقة كامب شيزار – والعودة إلى مكتبة الإسكندرية.

مسافة 5 كيلومترات: من مكتبة الإسكندرية – مرورا بمسجد القائد إبراهيم – ثم حديقة كامب شيزار- والعودة إلى مكتبة الإسكندرية ومسافة 2 كيلومتر – سباق الشباب والأسر: من مكتيه الإسكندرية - مرورا بمسجد القائد إبراهيم – والعودة إلى مكتبة الإسكندرية.

سباق الأطفال (من سن 4-10 سنوات) لمسافة 500 متر: ميدان مكتبة الاسكندرية.

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مكتبه الإسكندرية والرياضة مكتبة

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