الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس دجال المنصورة بتهمة النصب على السيدات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس عنصر إجرامى بالدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقدرته على العلاج الروحاني ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بالدقهلية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية  وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل – هاتف محمول " تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي")، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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