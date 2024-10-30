تحرير محاضر في حملات تموينية على الأسواق بالدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق المحافظة لرفع المعاناة عن المواطنين وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وأكد" مرزوق" أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميًّا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال" مرزوق "أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين اسفرت عن تحرير 96 محضرًا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مرزوق " إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندي مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور أحمد أبو الغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.



ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 38 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 58 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحًا أن تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز محاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود بون صرف وعدم نظافة أدوات عجين وتصرف في دقيق وعدم مطابقة مواصفات وعدم وجود قائمة بيانات وتوقف عن الانتاج.



وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات محاضر وجود سلع بدون فواتير ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر بيع أسطوانات غاز بدون تصريح ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر تجميع سلع تموينية وومحاضر تبديد حرز ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر استخدام اسطوانات غاز في غير الغرض المخصص لها وقد تم التحفظ علي 225 شيكارة علف و13 أسطوانة غاز و500 لتر بنزين 80 و200 لتر سولار و1.5 طن عدس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد " مرزوق" على اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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