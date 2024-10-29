إصابة 4 أشخاص بحوادث متفرقة على طرق في الدقهلية
شهدت محافظة الدقهلية إصابة 4 أشخاص في 3 حوادث متفرقة على طرق مختلفة بالمحافظة.
حيث استقبل مستشفى الطوارئ أربع حالات مصابين بإصابات مختلفة ووقعت إصاباتهم في حوادث متفرقة.
حيث استقبل المستشفى المصاب عبد الله مصطفى أمين 16 سنة طالب ومقيم طنيخ نبروه، مصاب بكسر بالساق اليسرى وخدوش بالوجه، ادعاء حادث طريق على طريق طنيخ إثر انقلاب تروسيكل، والحالة العامة مستقرة وتحت الفحص
إصابة شخصين في حادث على طريق سندوب أجا
كما استقبل مستشفى الطوارئ محمد أحمد محمود حواس 15 سنة مقيم منية سندوب، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وخدوش بالوجه، ويوسف السيد يوسف على 15 سنة طالب مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وجروح بالوجه ادعاء حادث موتوسيكل على طريق أمام شركة الكهرباء بسندوب.
إصابة ستيني على طريق ميت عزون
كما استقبل المستشفى عيد السعيد محمد 61 سنة مقيم ميت عزون مركز المنصورة مصابا اشتباه كسر بالذراع الأيمن واشتباة نزيف بالبطن ادعاء حادث طريق ميت عزون اصطدم به توكتوك.
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