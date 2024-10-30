بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق جمصة بالدقهلية

شهد طريق جمصة بمحافظة الدقهلية إصابة 6 اشخاص بإصابات متفرقة إثر تصادم ملاكي مع ربع نقل.

إصابة 6 اشخاص في حادث علي طريق جمصة

وحصلت "فيتو" على أسماء المصابين كالتالي:

أبو المجد عبد الجواد عبد الرحمن 71 عامًا مقيم بلقاس، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج. حازم أيمن غالب 21 عامًا "أردني الجنسية"، ومصاب بجرح قطعي بالرأس. أحمد صبرى ربيع السيد 22 عامًا مقيم شربين، ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم. رأفت علي سعيد سعيد 57 عامًا مقيم إسكندرية، ومصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن. محمد زكريا حموده 37 عامًا مقيم أسيوط، ومصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن. عبد الرحمن محمود محمد عزام 23 عامًا مقيم شربين، ومصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

3 سيارات إسعاف بموقع حادث جمصة

وكانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل على طريق جمصة بلطيم بين الكوبريين مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص من بينهم شخص أردني الجنسية.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابتهم بكسور وكدمات وتم نقلهم إلى مستشفى جمصة لتلقي العلاج وجار تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.