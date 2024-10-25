تسيير الحركة المرورية بطريق الأوتوستراد بعد رفع آثار حادث تصادم ميكروباص ووقوع مصابين

تمكنت قوات الإدارة العامة لمرور القاهرة من تسيير الحركة المرورية بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة المعادي، بعدما تسبب حادث تصادم ميكروباص على طريق الأوتوستراد، في إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات وتم نقلهم للمستشفى، تسببت الحادث في ظهور كثافات مرورية.

وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث مروري بطريق الأوتوستراد بالقرب من منطقة المعادي.

بالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن وقوع مصابين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى.

فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.