الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مسيّرة من لبنان تستهدف مصنعًا إسرائيليًّا لإنتاج مكونات الطائرات

طائرات بدون طيار،
طائرات بدون طيار، فيتو

أعلنت  هيئة البث الإسرائيلية، أن طائرة مسيّرة قادمة من لبنان انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا صباح اليوم الأربعاء وأصابت مصنعًا ينتج مكونات الطائرات.

هجمات حزب الله على جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت في وقت سابق، إن صفارات الإنذار دوت في نهاريا وشلومي ومعالوت ترشيحا وبلدات أخرى بالجليل الغربي بإسرائيل، تحذيرًا من تسلل طائرة مسيّرة إلى المنطقة.

ويستخدم حزب الله اللبناني الطائرات المسيرة في الهجوم على أهداف دقيقة في الأراضي المحتلة.

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جيش الاحتلال حزب الله طائرة مسي رة

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