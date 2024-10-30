خالد عبد الغفار: «بداية» قدمت 78.3 مليون خدمة منذ انطلاقها

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» منذ انطلاقها لـ78 مليون و338 ألفًا و444 خدمة.

20 ندوة خاصة بالتوعية بمخاطر «ختان الإناث

وخلال الأيام الأربع الماضية، قدمت المبادرة 6 ملايين و862 ألفا و632 خدمة، حيث استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 10 آلاف و112 مستفيدة، وذلك عبر 192 خدمة ونشاط، كما تم توزيع 1.5 طن لحوم، وصلت لـ 1.550 أسرة، علاوة على 8 قوافل مجتمعية شاملة استفاد منها 3 آلاف و564 مواطنا، و107 ندوات توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات، بعدد مشاركين بلغ 2.679 مشاركًا، و20 ندوة خاصة بالتوعية بمخاطر «ختان الإناث» بمشاركة وزارات العدل والثقافة والأوقاف والأزهر الشريف والطب الشرعي والكنيسة المصرية، شارك فيها 1.473 مواطن من القضاة والشباب والشابات.

وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية، تقديم 290 ألفًا و231 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، وتم تنفيذ حملات توعية ورفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 198 ألفا و180 مواطنًا، ومساعدات (اجتماعية/تعليم، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ 10 ألفًا و966 مواطن، وتوزيع سلات غذائية ووجبات ساخنة على 400 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب توزيع 1.317 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتقديم الخدمات التأهيلية من خلال مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لـ 3.086 مواطنا، وتوزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لـ 49 ألفًا و689 مستفيد واستفادة عدد 10.132سيده مشروع تدريب المرأة الريفية

حملات طرق الأبواب للتوعية عن مخاطر الإدمان والتعاطي

ونفذت «بداية» حملات طرق الأبواب للتوعية عن مخاطر الإدمان والتعاطي لـ5 آلاف و134 شاب وشابة، وتقديم خدمات تأهيلية، علاوة على تقديم خدمات صحية لـ 5 ملايين و692 ألف مواطن، متضمنة خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية، وزيارات متابعة الحمل، ونمو الطفل تم تقديمها من خلال 44 قافلة طبية.

كما تضمنت الفعاليات تنظيم 937 فعالية ثقافية متنوعة، ما بين ندوات ومحاضرات وورش وعروض مسرحية استفاد منها قرابة 109 آلاف مواطن وتمويل 594 مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر للشباب وللأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات، استفاد منها 2.190 مستفيد.

وقدمت المبادرة 76 ندوة لتمكين الشباب والفتيات من اكتساب مهارات الرقمية والأساسية اللازمة للنجاح في سوق العمل الرقمي المتغير ورفع الوعي البيئي وتدوير المخلفات بأنواعها والاستفادة منها لتمكين المرأة اقتصاديا، وجلسات توعية حول تأثيرات التغيرات المناخية والمقبلين على الزواج لـ2.891 مواطنا إلى جانب تقديم 308 آلاف و681 خدمة بيطرية، متمثلة في خدمات التجريع والرش وحملات التحصين، ورعاية تناسلية، وعلاج دواجن، وصحة عامة، وندوات إرشادية.

ونفذت مبادرة «بداية» أنشطة تدريبية ضمن البرنامج القومي «مودة» للمقبلين على الزواج، استفاد منها 2.910 متدربًا، إلى جانب تكثيف تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية في فترات عمل مسائية، من خلال الوحدات المتنقلة بلغت هذه الخدمات 3.091 خدمة في مختلف المحافظات، إلى جانب تنظيم 15 فعالية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية وتوعية عن الحقوق والواجبات للعمال في ظل قانون العمل المصري، بمشاركة 465 من العاملين بالمنشآت المختلفة في القطاع العام وتقديم دورات تدريبية مهنية مختلفة ولغة انجليزية لـ 145 متدربا في مختلف المحافظات.