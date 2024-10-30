سقوط عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 11.2 مليون جنيه فى القاهرة والإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عناصر إجرامية بالقاهرة وقنا والإسكندرية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة.. تقدر قيمتها المالية بقرابة 11,2 مليون جنيه.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (القاهرة- قنا - الإسكندرية) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم،عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى:-



وفى مديرية أمن القاهرة؛ تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول السلام.. وبحوزتهم (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,600 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- طبنجة وعدد من الطلقات – 3 سلاح أبيض – دراجة نارية – ميزان حساس).

وفى مديرية أمن قنا؛ (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قنا.. وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 600 قطعة من أدوات تعاطى مخدر الآيس "الشابو" –فرد محلى وعدد من الطلقات – ميزان حساس).



وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزته (17,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (11,2 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ