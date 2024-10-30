الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 11.2 مليون جنيه فى القاهرة والإسكندرية

سقوط عناصر إجرامية
سقوط عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عناصر إجرامية بالقاهرة وقنا والإسكندرية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة.. تقدر قيمتها المالية بقرابة 11,2 مليون جنيه.
  

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (القاهرة- قنا - الإسكندرية) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم،عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى:- 
 

وفى مديرية أمن القاهرة؛  تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول السلام.. وبحوزتهم (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,600 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- طبنجة وعدد من الطلقات – 3 سلاح أبيض – دراجة نارية – ميزان حساس).

تحرير 1418 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة

كيفية التسجيل للحج 2025، رابط مباشر لتسجيل طلبات التقديم في حج القرعة 2025

وفى مديرية أمن قنا؛ (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قنا.. وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 600  قطعة من أدوات تعاطى مخدر الآيس "الشابو" –فرد محلى وعدد من الطلقات – ميزان حساس).
 

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛  (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزته (17,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (11,2 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاسلحة والذخائر الاسكندرية قطاع مكافحة المخدرات قسم شرطة قنا

مواد متعلقة

تحرير 1418 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة

كيفية التسجيل للحج 2025، رابط مباشر لتسجيل طلبات التقديم في حج القرعة 2025

حالة الطرق اليوم: كثافات مرورية خانقة بكورنيش النيل ومحور صفط اللبن وشارعي الهرم والتحرير

ضبط 48 فرد خرطوش وفحص 48 سائقا للكشف عن المخدرات أعلى الطرق

اليوم، بدء تلقي طلبات راغبي التقديم في حج القرعة 2025

حبس 20 لصا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة

تحرير 1100 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق خلال 24 ساعة

أخبار الحوادث اليوم: الأمن يكشف تفاصيل فيديو بيع دواجن فاسدة.. إحباط محاولة إغراق البلاد بمخدرات بأكثر من ربع مليار جنيه.. وحريق يلتهم محلا بجوار سور نادي الزمالك

الأكثر قراءة

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

رئيس الفيفا يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

هل يعاقب الأهلي رضا سليم بعد واقعة مباراة العين الإماراتي؟

كنز مصري في بحيرة البردويل، خبير يكشف سر السفن المتجهة منها لأوروبا يوميًّا

توفي قبل وصوله المستشفى، جراح يكشف سر رحيل مصطفى فهمي بعد عمليته الدقيقة

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

تشييع جنازة الفنان الراحل مصطفى فهمي

منوعات

المزيد

بطريقة ذكية، فتاة أمريكية تنقذ نفسها من محاولة اغتصاب

انهيار فندق من 10 طوابق في الأرجنتين

آخر تقاليع "طالبان"، منع النساء من سماع أصوات بعضهن والسجن ينتظر المخالفات

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أولهم سوداني وآخرهم فلسطيني.. 10 أجانب حصدوا لقب هداف الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة الحشر وعلاقتها بتعجيل الزواج

الأحاديث الضعيفة في فضل سور القرآن الكريم، تعرف عليها

ما حكم نقل الموتى من قبر لآخر؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads