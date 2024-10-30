على طريقة فيلم غريب في بيتي، ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين في بيع الشاليهات

على طريقة فيلم غريب فى بيتى، نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، فى ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) بتضررة من (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظتى الجيزة وكفرالشيخ)؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال عليه من خلال إنشاء شركتين للاستثمار العقارى والسياحى وبيع شاليهات بالساحل الشمالي لأكثر من شخص والتحصل منه على مبالغ مالية وغلق مقر الشركتين والفرار هربًا.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المذكورين وراء إرتكابها.. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم.. وبحوزتهم (5 هواتف محمول- جهاز "لاب توب" يحتوي على ملفات خاصة بالشركتين).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق بيع شاليهات قائمة وأخرى تحت الإنشاء لأكثر من شخص، وأقروا بإرتكابهم 11 واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب، وأمكن تحديد المجنى عليهم وبإستدعائهم إتهمو المذكورين بالنصب عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.