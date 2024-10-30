الصفقة المحتملة، بايدن يرسل مستشارين إلى إسرائيل لبحث وقف الحرب في لبنان

قالت مصادر لموقع "أكسيوس": إن مستشارين أمريكيين كبيرين سيصلان إلى إسرائيل غدًا الخميس لمحاولة إبرام اتفاق ينهي الحرب في لبنان ويسمح للنازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم.

وذكر الموقع الأمريكي أنه إذا توصل كبير مستشاري الرئيس جو بايدن آموس هوكستين وبريت ماكجورك، إلى اتفاق دبلوماسي بين إسرائيل و"حزب الله" خلال زيارتهما، فسيؤدي ذلك إلى تهدئة الحرب الإقليمية في الشرق الأوسط بشكل كبير للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إنهم يعتقدون أنه بعد الضربات التي تعرض لها "حزب الله" في الشهرين الماضيين، بما في ذلك اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، فإنه أصبح أخيرًا على استعداد لفصل نفسه عن "حماس" في غزة.

وأكدوا أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق ينهي القتال بين إسرائيل وحزب الله في غضون أسابيع قليلة".

وكشف مسؤولون إسرائيليون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا مع عدد من الوزراء وكبار قادة الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء لمناقشة الصفقة المحتملة، مشيرين إلى أن هوكستين ينتظر أن يقرر القادة الإسرائيليون ما إذا كانوا سيمضون قدما في الصفقة قبل سفره إلى إسرائيل. وقالوا إن حقيقة قدومه هو وماكجورك تشير إلى أن نتنياهو يؤيد متابعة الصفقة.

وحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن الاتفاق الذي تتم مناقشته يستند إلى إعادة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 في لبنان.

وقال المسؤولون: إن الاتفاق الذي يجري النظر فيه ينص على إعلان وقف إطلاق النار تتبعه فترة انتقالية مدتها 60 يومًا. خلال هذه الفترة، سينقل "حزب الله" أسلحته الثقيلة إلى شمال نهر الليطاني وبعيدا عن الحدود الإسرائيلية.

وسينشر الجيش اللبناني حوالي 8000 جندي على طول الحدود مع إسرائيل لينضموا إلى قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل هناك، وستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي تدريجيًّا إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود.