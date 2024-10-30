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اقتصاد

رشيد بنجلون: مشروع تطوير التجارة يعمل على زيادة الصادرات المصرية

رشيد بنجلون مدير
رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات

أكد رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات، أن  مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير.

 جاء ذلك خلال مشاركته فى  ورشة العمل  الذى نظمها  جهاز التمثيل التجارى، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على مدار ثلاثة أيام، حول" آليات التخطيط الاستراتيجي وسبل تحديث وتطوير مؤشرات قياس الأداء والمخصصة للقيادات وأعضاء الإدارة العليا بالسلك التجاري".

تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة

 وقال: إن هذا يتم  من خلال 3 مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.

جانب من اللقاء 
جانب من اللقاء 

 وأشار الى الدور الذى يقوم به المشروع مع الجهات والهيئات المصرية فى هذا المجال مشيرًا الى أن هناك تعاون مستمر مع التمثيل التجارى لتحقيق أهداف المشروع فى تنمية صادرات عدد من القطاعات. 

 

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الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى جهاز التمثيل التجارى تنمية الصادرات رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات التمثيل التجارى

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