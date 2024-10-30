تداول 39 ألف طن بضائع و716 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة ( 11 ) سفينة وتم تداول (39000) طن بضائع و(716) شاحنة و(120) سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(377) شاحنة و(95) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (34000) طن بضائع و(339) شاحنة و(25) سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينة CHARMOUS على متنها 24000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة ALCUDIA EXPRESS ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينتين دليلة وامل.

وشهد ميناء نويبع تداول 3100 طن بضائع و280 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة .



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1420 راكب.

