الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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اقتصاد

يواصل تحطيم الأرقام، ارتفاعات الجنيه الذهب في شهر أكتوبر

الجنيه الذهب، فيتو
الجنيه الذهب، فيتو

شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعا كبيرا منذ بداية شهر أكتوبر 2024، حيث وصل سعره إلى نحو 30000 جنيهًا بعد أن كان يحقق 28640 جنيها فى بداية شهر أكتوبر.

 

ارتفاع سعر الجنيه الذهب منذ بداية شهر أكتوبر حتى الآن

 

وارتفع سعر الجنيه الذهب منذ بداية شهر أكتوبر حتى الآن بقيمة 1360 جنيها فى الأسواق المحلية.

توقعات أسعار الذهب 

 

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 2900 دولار للأونصة من 2700 دولار للأونصة في أوائل 2025، مشيرا إلى انخفاضات أسرع في أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الغرب والصين وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية.

وحققت أسعار العقود الآجلة للذهب أفضل أداء فصلي له منذ أوائل عام 2020 بعد ارتفاع بنسبة 11.5% في الربع الثالث من 2024 إلى 2659.4 دولار للأونصة، ليعزز مكاسبه منذ بداية العام عند 23.1%.

وسجل المعدن النفيس ارتفاعا شهريا بنسبة 5.2% في سبتمبر.

يتوقع مندوبو الاجتماع السنوي لجمعية سوق السبائك في لندن، أن ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات 2917 دولارا للأونصة بحلول أكتوبر من العام المقبل، أي بارتفاع 10% فوق المستويات الحالية.


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