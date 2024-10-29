الجيزة تطلق قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي الكريمات وأطفيح

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الجيزة عن إطلاق قافلة طبية مجانية بمنطقتي الكريمات وأطفيح يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 نوفمبر 2024.

وتقدم القافلة الطبية مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية المجانية تشمل الفحوصات الطبية: باطنة - أطفال - جلدية - تنظيم أسرة - نساء وتوليد - مسالك بولية، والفحوصات المعملية: معمل متوطنة - معمل دم، والفحوصات الإشعاعية: أشعة، والخدمات الأخرى من علاج مجاني - الكشف المبكر للضغط والسكر - أسنان.



وتهدف هذه القافلة الطبية إلى تقديم خدمات طبية مجانية لسكان المنطقة، واكتشاف الأمراض في مراحلها المبكرة لتسهيل العلاج، وتوعية المواطنين بأهمية الرعاية الصحية الوقائية.

وتدعو مديرية الصحة بالجيزة جميع المواطنين في منطقتي الكريمات وأطفيح للاستفادة من خدمات هذه القافلة الطبية المجانية.