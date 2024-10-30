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الحياة تعود للملاعب المصرية.. انطلاق النسخة 66 من الدوري الممتاز.. مواجهتان في اليوم الأول.. شكل جديد للمسابقة بموسم استثنائي.. وشركة ألمانية تدير المنظومة

درع الدوري المصري
درع الدوري المصري الممتاز، فيتو

 تنطلق اليوم الأربعاء مسابقة الدوري الممتاز في نسختها رقم 66، في افتتاح الموسم الكروى الجديد 2024 - 2025.

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الأربعاء 30 أكتوبر موعدا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز، على أن تنتهي يوم 30 مايو 2025 

 

مباراتان في افتتاح الدوري الممتاز

 ويشهد اليوم الأول من المسابقة إقامة مباراتين فقط، حيث يلتقى حرس الحدود مع سموحة في المباراة الأولى في الخامسة مساءا، والتي تقام بإستاد حرس الحدود بالأسكندرية، أما المباراة الثانية فتجمع طلائع الجيش أمام المصري البورسعيدي في الثامنة مساءا، وتقام على استاد السويس الجديد.

 

حكام مباراتي اليوم في الدوري الممتاز

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباراتي اليوم الأربعاء في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الممتاز. 

فريق سموحة، فيتو
فريق سموحة، فيتو

مباراة حرس الحدود أمام سموحة

 المباراة يديرها حمادة القلاوي كحكم ساحة ويعاونه كل من محمد محمود لطفي وأحمد رشدي “حمين مساعدين وأحمد ناجي ”حكم رابع" ومحمود الدسوقي “حكم فيديو” وشريف عبدالله “مساعد حكم فيديو”.

 

مباراة طلائع الجيش والمصري

يديرها طارق مجدي كحكم ساحة ويعاونه كل من أحمد صلاح وأحمد عبد المنعم شعبان “حكمين مساعدين” ومحمود رشدي “حكم رابع” ومحمد الحنفي “حكم فيديو” وهاني خيري "مساعد حكم فيديو".

 

الأهلي حامل اللقب

 جدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب بطولة الدوري الممتاز في الموسم الماضي 2024 - 2025 بعدما تصدر جدول المسابقة برصيد 85 نقطة جمعها في 34 مباراة، حيث فاز في 27 مباراة وتعادل في أربع مباريات وخسر ثلاث مواجهات، وسجل 75 هدفا واستقبلت شباكه 28 هدفا، وحل بيراميدز وصيفا للأهل برصيد 79 نقطة، فيما جاء الزمالك في المركز الثالث ب56 نقطة، وفي المركز الرابع المصري البورسعيدي برصيد 55 نقطة. 

 

الأندية الـ18 المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز 

وتضم أندية الدوري الممتاز: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - فيوتشر - سموحة - زد - سيراميكا - إنبي - طلائع الجيش - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - فاركو.. إلى جانب الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين وهم: بتروجيت - غزل المحلة - حرس الحدود.

شركة ألمانية تدير مسابقة الدوري الممتاز

وأجريت قرعة الدوري الممتاز في نسخته الجديد تحت إشراف الشركة الألمانية الجديدة التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة لإدارة بطولة الدوري الممتاز.

 

شكل استثنائي لمسابقة الدوري بالموسم الجديد

 يذكر، أن بطولة الدوري الممتاز ستقام بشكل استثنائي، إذ ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34.

وتقرر هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.

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