بمانشيتات حزينة، صحف الإمارات تعلق على خسارة العين أمام الأهلي

الأهلي، علقت الصحف الإماراتية عبر مواقعها الإلكترونية على الخسارة القاسية التي تلقاها فريق العين أمام النادي الأهلي بثلاثية نظيفة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وخرجت الصحف الاماراتية بمانشيتات حزينة تعكس حالة الحزن التي سيطرت على الجماهير الاماراتية، خاصة أن الخسارة أمام المارد الأحمر جاءت ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وجاءت تعليقات الصحف الإماراتية وتناولها لخسارة العين أمام الأهلي على النحو التالي:

وكالة أنباء الإمارات.. الأهلي يفوز على العين ويحرز كأس فيفا

في البداية ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، على أن فوز النادي الأهلي يؤهله لمواجهة الفائز من المباراة الثالثة في البطولة التي تجمع بين باتشوكا بطل كأس أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي مع بطل أمريكا الجنوبية، والتي ستقام يوم 30 نوفمبر المقبل.

على أن تقام مباراة نصف النهائي في العاصمة القطرية الدوحة 14 ديسمبر المقبل، اذ يتأهل الفائز منها لمواجهة ريال مدريد الاسباني (بطل أوروبا) في المباراة النهائية 18 ديسمبر 2024.

مباراة الأهلي والعين، فيتو

الاتحاد.. العين يودع كأس القارات للأندية أمام الأهلي بالثلاثية

أما صحيفة الاتحاد فقالت إن الأهلي كان أكثر خطورة في بداية المباراة وشكل أكثر من هجمة خطيرة وسط تألق الحارس خالد عيسى، لكن شباك العين الإماراتي استقبلت الهدف الأول في الدقيقة 32 من وسام أبو علي الذي استغل خطأ دفاعي فادح من يحيى نادر.

وأضافت الصحيفة أن الشوط الثاني كان مميزا من جانب الأهلي فنجح في إضافة الهدف الثاني عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 55 ومن ثم سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثالث من علامة الجزاء.

الإمارات اليوم.. الأهلي الأكثر خطورة أمام العين

وقالت صحيفة الإمارات اليوم، إن الأهلي كان الأكثر خطورة وتهديد على أرضية الملعب بالأخص في إجمالي الشوط الأول، الذي شهد تألق خالد عيسى بالأخص أمام حسين الشحات.

وأضافت الصحيفة أن وسام أبو علي استغل الخطأ الذي ارتكبه يحيى نادر ليسجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 33.

ومع بداية الشوط الثاني استطاع الأهلي أن يُترجم أفضليته بهدف آخر جاء عن طريق إمام عاشور، من كرة عرضية سدد منها على الطائر في الشباك 55.

وفي الوقت المُحتسب بدلًا من الضائع تحصل الأهلي على ضربة جزاء سجل منها محمد مجدي (أفشة) الهدف الثالث "90+2"، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 3 - صفر.