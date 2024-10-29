كأس إنتركونتيننتال، عمر كمال: لاعبو الأهلي رجالة

عمر كمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته بالتتويج مع الأهلي بلقب ‏بطل القارات الثلاث، بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، والتأهل إلى نصف ‏نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.‏

وقال كمال: لاعبو الأهلي رجال، ودائمًا ما يكونون على قدر ثقة جماهيرهم والجهاز ‏الفني. اليوم قدمنا مباراة كبيرة أمام العين الإماراتي، ونجحنا في التتويج بلقب أبطال القارات ‏الثلاث.‏

وأشار مدافع الأهلي إلى الدور الكبير للاعبين الكبار في صفوف الفريق في تحفيز اللاعبين ‏قبل المباريات، لافتًا إلى أن هناك عدة جلسات عقدها كبار الفريق من أجل الفوز على العين ‏والتتويج بلقب جديد.‏

الاهلي بطل القارات الثلاث

وفاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال دوى ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

ويحصد الأهلي 2 مليون دولار مكافأة التأهل لـ نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال وفقا للائحة البطول ومرشح للزيادة حال الفوز في المباريات المقبلة للبطولة

ويلعب الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال مع الفائز من مباراة بطلي أمريكا الجنوبية والشمالية في اللقاء الذي سيقام في الدوحة.

تشكيل الأهلي لمباراة العين الإماراتي

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله

في الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور حسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ووسام أبو على.

تشكيل العين أمام الأهلي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كاردوسو، كوامي أوتوي، ايريك جورجينتس.

خط الوسط: أليخاندرو كاكو، بارك يونج، يحيي نادر، محمد عباس.

خط الهجوم: ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي.

ودخل الأهلي التاريخ من أوسع أبوابه بالفوز على العملاق الإماراتي والتأهل إلى قبل النهائي.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى فى نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.