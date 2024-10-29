محمد رمضان: لاعبو الأهلي كانوا نجومًا أمام العين الإماراتي

الأهلي والعين، قال محمد رمضان، المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق إنجازًا ‏كبيرًا بالفوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد والتتويج بكأس القارات الثلاث، ‏والتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وأضاف المدير الرياضي: مواجهة العين الإماراتي كانت صعبة، لكن لاعبي الأهلي كانوا ‏على قدر المسئولية كعادتهم. وقدموا مباراة كبيرة، وتم استغلال الفرص التي أتيحت لهم، ‏وبشكل عام سير المباراة جاء في صالح الفريق.

وأكد رمضان أن جميع اللاعبين كانوا نجومًا اليوم أمام العين ودائمًا في الأوقات الصعبة ‏يكونون على قلب رجل واحد، وهو ما شهدناه في الفترة الماضية لا سيما مباراة الزمالك في ‏نهائي السوبر المصري.‏

وأوضح المدير الرياضي أن الأهلي يقدم مستوى مميزًا ودائمًا يصل إلى مرمى المنافس.

واختتم محمد رمضان تصريحاته قائلًا إن كل مرحلة ولها ظروفها، واليوم الفريق يحتفل ‏ببطولة القارات الثلاث ثم يغلق الملف ويتم التركيز في بطولة الدوري.

ووجه رسالة شكر ‏إلى الجماهير، لافتًا إلى أن وجودهم في المدرجات يساعد الفريق ويحفزهم بشكل كبير.‏

وفاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على استاد القاهرة.

ويحصد الأهلي 2 مليون دولار مكافأة التأهل لـ نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال وفقا للائحة البطول ومرشح للزيادة حال الفوز في المباريات المقبلة للبطولة

ويلعب الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال مع الفائز من مباراة بطلي أمريكا الجنوبية والشمالية في اللقاء الذي سيقام في الدوحة.

تشكيل الأهلي لمباراة العين الإماراتي

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله

في الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور حسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ووسام أبو على.

تشكيل العين أمام الأهلي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كاردوسو، كوامي أوتوي، ايريك جورجينتس.

خط الوسط: أليخاندرو كاكو، بارك يونج، يحيي نادر، محمد عباس.

خط الهجوم: ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي.

ودخل الأهلي التاريخ من أوسع أبوابه بالفوز على العملاق الإماراتي والتأهل إلى قبل النهائي.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى فى نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

فيما جنبت القرعة الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتى دور الثمانية بالبطولة بعد فوز كبير على أوكلاند سيتي 6/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.