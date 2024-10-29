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رياضة

حكام مباراتي غد الأربعاء في افتتاح الدوري الممتاز

الحكم طارق مجدي،
الحكم طارق مجدي، فيتو

الدوري الممتاز، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباراتي غد الأربعاء في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الممتاز. 

وجاءت على النحو التالي:

مباراة حرس الحدود ضد سموحة

مباراة طلائع الجيش ضد المصري

ووصل فريق النادي المصري إلى السويس اليوم الثلاثاء بعدما اختتم معسكره بالقاهرة على أن يخوض مرانه الأخير بإستاد السويس الجديد الذي يستضيف مباريات المصري بالموسم الجديد.

موعد مباراة المصري وطلائع الجيش 

ويلتقي المصري وطلائع الجيش المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأربعاء على ستاد السويس الجديد بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

غيابات المصري أمام طلائع الجيش 

تأكد غياب خماسي المصري البورسعيدي فكري والغيني أمادو با  وخالد صبحي ومحمد دبش والبنيني أتدجيكو سامادو عن قائمة الفريق لمباراته أمام طلائع الجيش بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

حيث يغيب الثنائي سمير فكري وأمادو با نتيجة عدم انتظامهما في معسكر الفريق بالمغرب، فيما يغيب الثلاثي صبحي ودبش وسامادو بسبب الإصابة.

تصفيات بطولة الأمم الأفريقية

ومن جهته، أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، أن خالد صبحي يواصل برنامجه التأهيلي بعد إصابته بتمزق من الدرجة الثانية  في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر مع مضيفه منتخب موريتانيا بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

ويعاني محمد دبش من التواء في مفصل الكاحل يخضع معه للمتابعة الدورية وذلك لبدء مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق فور تماثله للشفاء، بينما يُنهي  البنيني سامادو حاليًا برنامجه التأهيلي والعلاجي بعد شكواه من إجهاد كبير في منطقة الحوض وذلك بعد انتظامه في معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخير.

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