نادي النجوم يعلن عدم مشاركة الإسماعيلي في الدوري الممتاز وإيقاف رخصته

أعلن محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، حجب رخصة مشاركة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل، بسبب مستحقات متأخرة لصالح ناديه في صفقة انتقال إبراهيم حسن لاعب الدراويش السابق إلى الزمالك.

بيان نادي النجوم

وقال محمد الطويلة، في بيان رسمي تم نشره على حساب نادي النجوم في فيسبوك:" تم إخطار الإسماعيلي بعدم حصوله على الرخصة الرسمية لخوض منافسات الدوري المصري عبر منصة معتمدة من الاتحاد الأفريقي "كاف".

وأضاف الطويلة: "إجمالي المديونية المستحقة على الإسماعيلي لصالح نادي النجوم يصل لنحو 76 مليون جنيه، ويتعين على النادي الإسماعيلي سداد هذا المبلغ أو التوصل لاتفاق تسوية وجدولة المديونية".

وأكد أن الإسماعيلي يجب عليه حل الأزمة من أجل الحصول على رخصة المشاركة خلال الساعات القليلة المقبلة قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري.