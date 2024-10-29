محمد رمضان يكشف تطورات أزمة كهربا ويفجر مفاجأة بشأن علي معلول (فيديو)

الأهلي والعين، تحدث محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز الأحمر على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلًا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

وقال محمد رمضان: “هذا هو الوضع الطبيعي للنادي الأهلي فالأهلي نادي البطولات”.

وواصل حديثه عن أزمة ترحيل كهربا من الإمارات خاصة أنه لم يشارك اليوم قائلًا: “قصة كهربا انتهت تمامًا هو أخطأ وتمت معاقبته لذلك انتهى الموضوع والهدف من العقاب عدم تكرار الأمر ولن نذبحه لأنه في الآخر ابننا”.

وقال إن “موقف علي معلول من الاستمرار مع النادي الأهلي يتحدد بعد عودته من الإصابة”.

وأضاف: “تصريحاتي بشأن معلول تم تحريفها، اللاعب مصاب والأهلي متكفل بعلاجه وعقده مستمر ولكنه غير مقيد”.

وأتم:" بعد شفاء معلول إن شاء الله لو كان مستواه يتساوى مع الموجودين سيدخل القائمة بكل تأكيد ويتم قيده ولكن إذ كان مستواه غير مناسب للنادي الأهلي سيصبح أمامه فرصة للعب في أي مكان آخر.

محمد رمضان - مدير فريق الأهلي:



هذا هو الوضع الطبيعي للنادي الأهلي.. الأهلي نادي البطولات



قصة كهربا انتهت تمامًا



موقف علي معلول سيتحدد بعد عودته من الإصابة#الأهلي_العين #كأس_القارات_للأندية #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/A8GgeeHdpq — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 29, 2024

وفاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

ويحصد الأهلي 2 مليون دولار مكافأة التأهل لـ نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال وفقا للائحة البطول ومرشح للزيادة حال الفوز في المباريات المقبلة للبطولة

ويلعب الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال مع الفائز من مباراة بطلي أمريكا الجنوبية والشمالية في اللقاء الذي سيقام في الدوحة.

تشكيل الأهلي لمباراة العين الإماراتي

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله

في الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور حسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ووسام أبو على.

تشكيل العين أمام الأهلي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كاردوسو، كوامي أوتوي، ايريك جورجينتس.

خط الوسط: أليخاندرو كاكو، بارك يونج، يحيي نادر، محمد عباس.

خط الهجوم: ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي.

ودخل الأهلي التاريخ من أوسع أبوابه بالفوز على العملاق الإماراتي والتأهل إلى قبل النهائي.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى فى نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

فيما جنبت القرعة الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتى دور الثمانية بالبطولة بعد فوز كبير على أوكلاند سيتي 6/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.