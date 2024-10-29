ياسر إبراهيم: جماهير الأهلي لها مفعول السحر في مباراة العين الإماراتي

الأهلي والعين، تحدث ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسعادة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي والتتويج بكأس إفريقيا -آسيا- المحيط الهادي، والتأهل إلى الدور نصف النهائي بكأس إنتركونتيننتال.

وأوضح ياسر في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الأهلي: الجميع كان لديهم إصرار على تحقيق الفوز على العين وإسعاد الجماهير، وتعاهدنا جميعًا على ضرورة تقديم أفضل أداء، والحمد لله أوفينا بالوعد وقدمنا أداءً يعبر عن شخصية الأهلي ويسعد الجماهير.

وأشار إلى أن تواجد الجماهير بكثافة كان له مفعول السحر، وساعد الفريق على التألق وعلى السيطرة على المنافس وتقديم مباراة كبيرة وتسجيل ثلاثة أهداف.

فاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

ويحصد الأهلي 2 مليون دولار مكافأة التأهل لـ نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال وفق لائحة البطول ومرشح للزيادة حال الفوز في المباريات المقبلة للبطولة.

ويلعب الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال مع الفائز من مباراة بطلي أمريكا الجنوبية والشمالية في اللقاء الذي سيقام في الدوحة.

تشكيل الأهلي لمباراة العين الإماراتي

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

في الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور حسين الشحات.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

تشكيل العين أمام الأهلي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كاردوسو، كوامي أوتوي، ايريك جورجينتس.

خط الوسط: أليخاندرو كاكو، بارك يونج، يحيي نادر، محمد عباس.

خط الهجوم: ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي.

ودخل الأهلي التاريخ من أوسع أبوابه بالفوز على العملاق الإماراتي والتأهل إلى قبل النهائي.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى فى نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

فيما جنبت القرعة الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتى دور الثمانية بالبطولة بعد فوز كبير على أوكلاند سيتي 6/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.