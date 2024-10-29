مروان عطية بعد الفوز على العين: شخصية الأهلي حاضرة ‏بقوة واعتدنا تحقيق البطولات

الأهلي والعين، قال مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن شخصية الأهلي كانت حاضرة ‏وبقوة خلال مواجهة العين الإماراتي التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، والتي ‏نجح خلالها الفريق في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف والتتويج بلقب أبطال القارات الثلاث ‏والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.‏

وأوضح عطية أن لاعبي الأهلي تعرضوا لضغوط كبيرة هذا الموسم، ولكن كعادة لاعبي ‏الفريق دائمًا على قدر المسئولية، وأنهم اعتادوا على اللعب تحت ضغوط وتحقيق ‏الفوز بالبطولات.‏

وأشار لاعب وسط الأهلي إلى أن الأهلي هدفه التتويج بالألقاب، وأن الفريق سوف يستمر ‏بقوة في المنافسة على بطولة كأس إنتركونتيننتال.‏

فاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلًا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

ويحصد الأهلي 2 مليون دولار مكافأة التأهل لـ نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال وفق لائحة البطول ومرشح للزيادة حال الفوز في المباريات المقبلة للبطولة.

ويلعب الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال مع الفائز من مباراة بطلي أمريكا الجنوبية والشمالية في اللقاء الذي يقام في الدوحة.

تشكيل الأهلي لمباراة العين الإماراتي

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله

في الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور حسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ووسام أبو على.

تشكيل العين أمام الأهلي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كاردوسو، كوامي أوتوي، ايريك جورجينتس.

خط الوسط: أليخاندرو كاكو، بارك يونج، يحيي نادر، محمد عباس.

خط الهجوم: ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي.

ودخل الأهلي التاريخ من أوسع أبوابه بالفوز على العملاق الإماراتي والتأهل إلى قبل النهائي.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى فى نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

فيما جنبت القرعة الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتى دور الثمانية بالبطولة بعد فوز كبير على أوكلاند سيتي 6/2، في المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.