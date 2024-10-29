أصالة تغني بالخليجي خلال حفلها بعمان (فيديو)

انطلق، منذ قليل، حفل الفنانة أصالة نصري في سلطنة عمان وسط حضور جماهيري كبير، وذلك بعد إحيائها مؤخرًا لعدة حفلات غنائية في عدد من الأماكن.

حفل أصالة نصري في عمان

وفاجأت أصالة الحضور خلال حفلها بغنائها باللهجة الخليجية، حيث أنها قدمت أغنية “سواها يا قلبي” وسط تفاعل كبير من الحضور.

وتحيي المطربة أصالة حفلًا غنائيًّا في الكويت يوم 28 نوفمبر المقبل.

ويقام الحفل على مسرح الأرينا كويت، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وتطرح تذاكر الحفل غدا الأربعاء في السادسة مساءً.