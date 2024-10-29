ربيعة: الأهلي كلل جهوده بالتتويج ببطولة أبطال القارات الثلاث

أكد رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق اجتهد بشكل كبير هذا ‏الموسم، وكلل جهوده بالتتويج بالسوبر المصري ثم بطولة القارات الثلاث على حساب نادي ‏العين الإماراتي، والتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.‏

وأضاف ربيعة: عندما يشارك الأهلي في بطولة عالمية دائمًا ما يكون هدفه المنافسة بقوة ‏والظهور بالشكل الذي يليق بالنادي ويشرف جماهيره.‏

وأشار مدافع الأهلي إلى أن رغبة الفريق في الفوز أمام العين كانت واضحة في البداية، ‏للاحتفال مع جماهيره باللقب والتأهل إلى نهائي البطولة العالمية.‏

واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي قادر على مواصلة مشواره في بطولة ‏كأس إنتركونتيننتال، وأن هدف الأهلي كعادته المنافسة إلى أبعد نقطة في بطولة يشارك بها ‏والبحث دائمًا عن التتويج بالألقاب.

الاهلي بطل القارات الثلاث

فاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلًا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال دور ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال على استاد القاهرة.

ويحصد الأهلي 2 مليون دولار مكافأة التأهل لـ نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال وفقا للائحة البطول ومرشح للزيادة حال الفوز في المباريات المقبلة للبطولة

ويلعب الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال مع الفائز من مباراة بطلي أمريكا الجنوبية والشمالية في اللقاء الذي سيقام في الدوحة.

تشكيل الأهلي لمباراة العين الإماراتي

محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

في الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور حسين الشحات.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

تشكيل العين أمام الأهلي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كاردوسو، كوامي أوتوي، ايريك جورجينتس.

خط الوسط: أليخاندرو كاكو، بارك يونج، يحيي نادر، محمد عباس.

خط الهجوم: ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي.

ودخل الأهلي التاريخ من أوسع أبوابه بالفوز على العملاق الإماراتي والتأهل إلى قبل النهائي.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى فى نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.