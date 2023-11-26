الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بينهم 8 مصريين، غرق سفينة شحن على متنها 14 شخصا قبالة سواحل اليونان

غرق مركب، فيتو
غرق مركب، فيتو

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأحد، أن سفينة شحن ترفع علم جزر القمر تحمل 14 شخصا قد غرقت على بعد 4.5 أميال بحرية جنوب غرب جزيرة ليسبوس.، مع هبوب رياح قوية في المنطقة.

غرق مركب

ووفقا لوسائل اعلام يونانية، تشارك خمس سفن شحن وثلاث سفن خفر السواحل وطائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية والبحرية وفرقاطة بحرية في عملية الإنقاذ.

وفقا لوكالة أنباء أثينا التي تديرها الدولة (ANA)، كان على متن سفينة الشحن 14 من أفراد الطاقم وكانت محملة بشحنة من الملح.

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وفقا لبروتو ثيما، عانت سفينة الشحن من أضرار ميكانيكية قبل يتم فقدانها.

 سترات النجاة وقارب النجاة

ولم يتم تحديد مكان أي من أفراد الطاقم الآن، فقط بعض سترات النجاة وقارب النجاة.

ويضم أفراد الطاقم مواطنين سوريين وأربعة هنود و8 مصريين.

وفي الوقت الحالي، تم العثور على فرد واحد فقط من أفراد الطاقم على قيد الحياة، وتم استرداده بواسطة مروحية PN.

ظروف جوية

وجدير بالذكر أن الظروف الجوية في المنطقة صعبة، مع رياح 8 بوفورت وأمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار.

ويقع مقر الشركة المالكة للسفينة في لبنان.

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غرق مركب غرق مصريين السواحل اليونانية

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