القوات البحرية تنجح فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنها 45 فردا

نجحت عناصر من القوات البحرية فى إنقاذ مركب للهجرة غير الشرعية على متنها (٤٥) فردا على مسافة (٩٦) ميلًا بحريًا من السلوم، وذلك استمرارًا لجهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

حيث أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتقديم الدعم والإغاثة لأحد المراكب التى كانت تقوم بنقل أفراد لغرض الهجرة غير الشرعية بعد ورود بلاغ إستغاثة منها، وعلى الفور قامت القوات البحرية بدفع وحدة بحرية من قاعدة ٣ يوليو مجهزة بجميع الإحتياجات الطبية والإدارية لتنفيذ أعمال الإغاثة والإخلاء لأفراد المركب، حيث تمكنت من إنقاذ (٤٥) فرد مصرى الجنسية وتم تسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.