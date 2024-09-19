الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنها 45 فردا

القوات البحرية تنجح
القوات البحرية تنجح فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية

نجحت عناصر من القوات البحرية فى إنقاذ مركب للهجرة غير الشرعية على متنها (٤٥) فردا على مسافة (٩٦) ميلًا بحريًا من السلوم، وذلك استمرارًا لجهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

حيث أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتقديم الدعم والإغاثة لأحد المراكب التى كانت تقوم بنقل أفراد لغرض الهجرة غير الشرعية بعد ورود بلاغ إستغاثة منها، وعلى الفور قامت القوات البحرية بدفع وحدة بحرية من قاعدة ٣ يوليو مجهزة بجميع الإحتياجات الطبية والإدارية لتنفيذ أعمال الإغاثة والإخلاء لأفراد المركب، حيث تمكنت من إنقاذ (٤٥) فرد مصرى الجنسية وتم تسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الإتجاهات الإستراتيجية الهجرة غير الشرعي الهجرة غير الشرعية للقوات المسلحة هجرة غير شرعية

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يكشف عن رسالة سرية وصلت حزب الله بعد ضربة البيجر

رونالدو مشيدا بإمكانات هذا اللاعب: سيكون الأفضل في العالم

بيان عاجل من الأزهر بشأن ظاهرة «التغني بالقرآن»

مفاجأة، جوميز غاضب من بنود عقد انتقال محمد حمدي إلى الزمالك

جنازة بعد 57 عامًا، الإسكندرية تودع فوزي محمد «شهيد حرب 67» (فيديو وصور)

مدبولي: حددنا من 4 إلى 5 مناطق سنطرحها للاستثمار على البحر الأحمر منها "رأس بناس"

أول تعليق من رئيس الوزراء على ارتفاع أسعار الطماطم

أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

ads

منوعات

المزيد

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 13 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والعنب في سوق العبور

ارتفاع أسعار النحاس اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل ذهاب الطلاب إلى المدرسة.. نصائح مهمة للأمهات عند تحضير اللانش بوكس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهدية في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار والسعادة

وزير الأوقاف: الفرح بميلاد الرسول من أعظم العبادات للتقرب إلى الله

ما أهمية الغيرة ومكانتها في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية