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حوادث

امرأة تثير الذعر في المنيب بأكلها قططا وكلابا أمام الأهالي وتحرك عاجل من الأمن والحي

ضبط متسولة تأكل كلابًا
ضبط متسولة تأكل كلابًا وقططًا، فيتو

أثارت سيدة متسولة الذعر بين أهالي منطقة المجزر الالي بالمنيب بسبب قيامها لاصطياد الكلاب والقطط وأكل لحومها أمام مرأى الأهالي الأمر الذي جعلهم يفزعون من المنظر وأسرعوا لإبلاغ الأجهزة الأمنية التي تلقت بلاغًا بالواقعة.

 

وعندما انتقلت الأجهزة الأمنية عثروا علي بقايا وأشلاء قطط وكلاب وبعضها في حالة تعفن، فقاموا علي الفور بإلقاء القبض على السيدة واصطحابها لقسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ووصلت شرطة المرافق بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من رجال حي الجيزة بهدم عشة غير الآدمية كانت تعيش بها السيدة المشردة، وتنهي حياة الحيوانات بداخلها.

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منطقة المجزر الالي الكلاب والقطط بالمنيب

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