الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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عقارات

حالات إلغاء تخصيص شقق الإسكان المتميز بالطرح الجديد

شقق الاسكان
شقق الاسكان

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن حالات إلغاء تخصيص شقق الإسكان المتميز بالطرح الجديد للشقق الجاهزة للتسليم، والتي تطرحها الوزارة فى عدد من المدن الجديدة.

 

حالات إلغاء تخصيص شقق جنة مصر

 

(١) الشروط البنائية

التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقًا للائحة العقارية بالهيئة.

      

(2) حالات إلغاء التخصيص

في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة. 

-بناء على طلب المخصص له الوحدة.

-عدم استكمال سداد الـ20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5) لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

 

-عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد.

 

التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

 

 تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

 

عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

 

شقق الإسكان المتميز

ونستعرض تفاصيل الشقق كالتالي:

دمياط الجديدة

83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 104م² إلى 108م².

المنصورة الجديدة:

890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 95م² إلى 99م².

بدر:

1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمساحة 90م² للوحدة.

العبور:

456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من 101م² إلى 111م².

 

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