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خارج الحدود

ماكرون أمام البرلمان المغربي: لا شيء يبرر هذا العدد الكارثي للقتلى فى غزة

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لا يبرر سقوط هذا العدد الكارثي من القتلى -الشهداء- المدنيين في قطاع غزة.

 

ماكرون يستنكر جرائم إسرائيل فى غزة

وأضاف ماكرون، في خطاب له أمام البرلمان المغربي، الثلاثاء، أن فرنسا فقدت 48 من أبنائها في الحرب على غزة، واثنين من مواطنيها لا يزالان أسيرين في القطاع، لكن لا شيء يبرر هذا العدد الكبير الكارثي من القتلى في غزة، والمعاناة التي يعاني منها السكان.

 

وأضاف الرئيس الفرنسي: "لهذا يجب وقف إطلاق النار في غزة، وفرنسا لم تتوقف عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى وحماية المدنيين والسماح بالمساعدات الإنسانية للوصول إلى غزة".

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وتحدث ماكرون عن لبنان، قائلًا: "في لبنان أيضا يجب وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية".

 

وذكرماكرن الذي يجري زيارة إلى المغرب، أن الحلول الدبلوماسية ممكنة وضرورية هي التي تدعمها فرنسا لتمكين الشعب الإسرائيلي والفلسطيني واللبناني من تحقيق طموحاتهم في السلام والأمن وعودة جميع المهجرين، كما قال إن فرنسا تاريخيا كانت مع حل الدولتين.

 

وبدأ الرئيس الفرنسي أمس الاثنين زيارة للمغرب تستمر حتى يوم غدًا الأربعاء.

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