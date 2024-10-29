حبس ثلاثي الزمالك يتصدر التريند، النشطاء يكشفون مرض والدة دونجا وجماهير الأهلي تتضامن

أثار حكم محكمة أبوظبي الابتدائية، حبس ثلاثي الزمالك، عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم إماراتي لكل منهم، ردود فعل واسعة، وتصدر تريند مصر.

حبس ثلاثي الزمالك يتصدر التريند



الحكم دفع قطاعا كبيرا من جماهير الزمالك ونشطاء مواقع التواصل لتدشين هاشتاج "ثلاثي الزمالك"، للتعبير عن مساندتهم لثلاثي الفريق الأبيض في أزمتهم بالإمارات، والتعرف على الخطوات التي يمكن لنادي الزمالك اتخاذها بعد صدور الحكم.

حبس ثلاثي الزمالك، فيتو



علق نجم الفريق الأبيض السابق أحمد حسام ميدو على حكم ثلاثي الزمالك قائلا: "للأسف تم إصدار حكم على عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك ومصطفى شلبي ودونجا لاعبي الفريق لمدة شهر وغرامة ٢٠٠ ألف درهم لكل منهم.. الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأخبرني بأن المحامي المنوط بالدفاع عن أولاد الزمالك سيتقدم اليوم باستئناف على الحكم الصادر ضد أولادنا".

أما المعلق الرياضي أشرف شاكر، فقال: "عبد الواحد السيد (أسد إفريقيا) المعروف عنه الاحترام والأخلاق والرقي في التعامل في الوسط الرياضي، وشوفت ده شخصيًا وأنا بذيع المباريات، معروف عنه الوفاء لناديه.. الآن مساندة (أبناء الزمالك) واجب علي الجميع.. بدعو جمهور الأهلي والزمالك للتشجيع الهادف وأشير لأهمية الروح الرياضية بين الأندية".

نصائح بمساندة جماهير الأهلي للزمالك في أزمة الثلاثي



ووجه أشرف شاكر نصيحة إلي جماهير الزمالك والأهلي، قائلا "يجب النظر لنادي الزمالك والنادي والأهلي كمنافسين وليس كخصمين بنلعب تحت شعار مصر ورفع اسمها يعني لازم الهتافات في الملعب ما تكون فيها عداء وتؤثر سلبي علي اللاعبين وطبعًا لا نشجع أبدًا العنف أو الشغب في النهايه دي خناقه رياضيه وارد يبقي في شد وجذب في الملاعب ولكن في حدود مع احترام قوانين البلد المستضيف والحفاظ علي كرامه اللاعب والرياضي المصري".

حبس ثلاثي الزمالك يتصدر التريند، فيتو



أما المحلل الرياضي كريم سعيد فقال: "تنويه مهم بخصوص حكم حبس ثلاثي الزمالك... يتم احتساب الايام اللي قضاها الثلاثي دونجا - مصطفى شلبي - عبدالواحد السيد تحت رهن الاحتجاز من مدة الشهر.. وبالتالي تكون نهاية مدة العقوبة ٢٠ نوفمبر القادم.. واليوم سيقدم نادي الزمالك استئناف على الحكم لتقليله كمان ان شاء الله... بإذن الله خلال ايام قليلة الموضوع هيخلص والثلاثي هيرجعوا مصر وينتهي الملف ده كله".

لعب البطولات المحلية خارج البلاد يحتاج لإعادة نظر



وعلق البلوجر مصطفى طاحون، أحد المصريين المقيمين في الإمارات، قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله مكناش نتمنى يوصل ابدا لكل ده لأنها قضية بتخلص يا بحكم يا بتنازل وبالتالي الحكم كان متوقع طالما رفض الصلح محتاجين حد يتدخل للسلطات بالعفو وأنا أثق انهم لن يتأخروا".

أزمة ثلاثي الزمالك، فيتو



وأضاف أحد النشطاء معلقًا على ما حدث لثلاثي الزمالك: "بصراحة لعب البطولات المحلية خارج البلاد يحتاج الى إعادة نظر بالكامل ويجب المحافظة على التاريخ دون أى تجريح سواء كان مقصود أو غير مقصود فلا يجب أن نكون مجموعات ترفيه تستأجر".

وعبر أحد النشطاء عن اندهاشه قائلا: "8 مليون جنيه غرامه ليه...؟!".

مرض والدة دونجا بسبب أزمة ابنها



وقال أحد النشطاء: "كابتن أحمد سليمان ونيرة الأحمر ذهبوا لأسر عبد الواحد السيد وشلبي ودونجا للاطمئنان عليهم، وتأكد أن والدة دونجا مريضة وبتمر بظروف صحية صعبة بسبب حبس نجلها وتم استدعاء دكتور عبدالله جورج للكشف عليها فورًا".

لاعب الزمالك نبيل دونجا، فيتو



وعلق ناشط من جماهير الأهلي قائلًا: "الواحد حزين جدا علي اللي بيحصل للعيبة نادي الزمالك الشقيق بعد صدور الحكم على ثلاثي الزمالك المحتجز في أبوظبي عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا بالحبس لمدة شهر".

ورد ناشط آخر: "أول مرة في تاريخ الرياضة العالمية يتم الحكم على ٣ رياضيين بالحبس شهر وغرامة لمجرد مشاجره مع أفراد أمن وغيرهم داخل الملعب، وحصلت مع ولاد الزمالك بتاريخ 29-10-2024، ربنا يفك كربكم دونجا وشلبي وعبد الواحد السيد".

