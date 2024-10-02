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رياضة

سبورتنج لشبونة يخطف تعادلا مثيرا أمام آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

آيندهوفن أمام سبورتنج
آيندهوفن أمام سبورتنج لشبونة، فيتو

تعادل فريق آيندهوفن مع سبورتنج لشبونة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

وسجل جيردي شوتن الهدف الأول لفريق آيندهوفن في الدقيقة 15، ونجح دانيا براجانسا في خطف هدف التعادل لسبورتنج لشبونة في الدقيقة 84. 

تشكيل آيندهوفن أمام سبورتنج لشبونة

تشكيل سبورتنج لشبونة أمام آيندهوفن 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولى، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.


ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم 

ويتربع بايرن ميونخ على عرش صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بموسم 2024-2025، والتي تقام بنظام جديد برصيد 3 نقاط، مستفيدا من فوزه الساحق على دينامو زغرب (9-2) وذلك قبل الجولة الثانية.

وتفوق العملاق الألماني على 14 فريقا حققوا الفوز في الجولة الافتتاحية لدوري الأبطال، بعدما حقق فارق أهداف (+7).
وحل سلتيك في المرتبة الثانية بفارق (+4) أهداف، بالتساوي مع باير ليفركوزن.

وفي المركز الرابع، يظهر بوروسيا دورتموند رفقة سبارتا براج وأستون فيلا بفارق (+3) أهداف.

ويأتي ريال مدريد سابعا بالتساوي مع ليفربول ويوفنتوس بفارق (+2)، ثم سبورتنج لشبونة وأتلتيكو مدريد وفي المركزين العاشر والحادي عشر.

وفي المرتبة الثانية عشرة، يظهر موناكو بفارق هدف وحيد، مثل ستاد بريست وبنفيكا وباريس سان جيرمان، الذي يحتل المركز الخامس عشر بسبب تسجيله هدف وحيد.

دوري أبطال أوروبا، آيندهوفن يتقدم 1-0 أمام سبورتنج لشبونة بالشوط الأول

التشكيل الرسمي لمباراة آيندهوفن وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

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دوري أبطال أوروبا، آيندهوفن يتقدم 1-0 أمام سبورتنج لشبونة بالشوط الأول

التشكيل الرسمي لمباراة آيندهوفن وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

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