إقالة إريك تين هاج من تدريب مانشستر يونايتد، وتعيين بديل مؤقت

قرر نادي مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، إقالة الهولندي إريك تين هاج، من تدريب الشياطين الحمر.

وقال اليونايتد في بيان رسمي: "إريك تين هاج غادر منصبه كمدير فني للفريق الأول".

وأضاف البيان: "تولى تين هاج، هذا المنصب في أبريل 2022، وقاد النادي لتحقيق بطولتين محليتين، حيث فاز بكأس كاراباو في 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2024".



وتابع: "نحن ممتنون لإريك تين هاج، على كل ما قدمه خلال فترة عمله معنا، ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

فان نيستلروي

وشدد البيان: "سيتولى رود فان نيستلروي قيادة الفريق كمدرب مؤقت، بدعم من طاقم التدريب الحالي، بينما يتم البحث عن مدرب دائم".

وكان إريك تين هاج يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2026.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 11 نقطة فقط، ويفصله 7 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.