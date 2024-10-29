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رياضة

فايلر يكشف عن تفاصيل جديدة حول أسباب رحيله عن الأهلي

رينيه فايلر المدير
رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي، فيتو

فايلر، كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن تفاصيل جديدة ومفاجأت، حول السبب الحقيقي الذي دفعه للرحيل عن القلعة الحمراء.

وأوضح فايلر خلال تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء عبر شبكة إم بي سي خلال الأستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والعين الإماراتي، في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024، أنه ليس صحيحا أن زوجتي هي من كانت وراء رحيلي عن الأهلي، بالعكس فهي كانت تدعمني بشدة للاستمرار لأنها كانت سعيدة بتواجدها في مصر. 

وتابع فايلر: "سعيد جدًا بكلام سيد عبد الحفيظ الجميل عني، عملت بشكل جيد جدًا معه وكان بيننا احترام كبير جدًا وكان لدي سعادة أراها كل يوم، والعلاقة بيننا كانت جيدة".

وأكمل: كان يوجد تعاون غير عادي بيني وبين سيد عبد الحفيظ وهذا ليس سهلا، وبالأخص عندما تكون أوروبيًا في هذه المدينة المجنونة والنادي الكبير.

 

فايلر يكشف سبب رحيله الحقيقي عن الأهلي

وقال فايلر خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والعين الإماراتي عبر شاشة قناة MBC مصر، مع الإعلامي إبراهيم فايق: «تركت الأهلي ورحلت عنه بسبب جائحة كورونا ولم أترك الفريق إلا بسبب ذلك».

وأضاف: «فيروس كورونا لم يؤثر على طريقتي في اللعب والاستحواذ ومبحبش أتسبب في الملل للجمهور».

الجدير بالذكر أن فايلر قاد النادي الأهلي للتتويج بالعديد من البطولات خلال الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق الأول بالقلعة الحمراء.

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